國際財經

美股周二顯著下挫，周三藉着梅西百貨（Macy's）業績不俗刺激，早段借勢反彈，惟美國債息再攀至近年新高，10年期債息直撲3.1厘，拖累道指踏入中段一度反覆爭持，但收市仍溫和造好。美債息高企下，美滙指數刷新5個月高位，金價反覆上揚，新興市場貨幣則受壓。

百貨股績佳領漲

道指最多漲94點，收市揚62點或0.25%，報24768點；標指升0.41%，其中零售板塊標青，由業績遠好於市場預期的梅西百貨領漲，股價飆10.8%，J.C. Penney等其他百貨公司股也造好，同屬零售業的超市沃爾瑪升1.9%；納指進賬0.63%。

市場另一個亮點，是小型股指數Russell 2000指數創新高，即市最高曾觸及1620.64點，收市報1616.37點，升16.03點或1%，即市高位及收市都打破歷史最高紀錄。

小型股指數創歷史新高

大部分歐洲股市上揚，英、法、德股市均高收，但意股受政局拖累跌超過2%。亞股受朝鮮半島局勢影響偏軟，日股跌0.44%，但南韓股市輕微高收0.05%。

美國債息昨天曾回落，但踏入美市時段又再上衝，其中10年期債息攀至3.093厘，再創7年新高，2年期債息也升至2.589厘的9年半高位。

意大利正籌組政府的主要政黨，有傳將要求撇除歐洲央行債務，拖累歐羅跌至5個月低位1.1764美元，美市尾段報1.1804美元，前一天為1.1837。美滙指數刷新5個月高位93.632，尾段報93.411，升0.2%；避險貨幣日圓兌美元升至110.12，前一天為110.35。

美元續強 ICE美滙指數升0.2%

美元強勢、美債息高企，令金價一度受壓，但尾段反彈，紐約6月期金升1.2美元或0.1%，收市報每盎斯1291.50美元。國際能源署（IEA）表示，今年原油需求將不如早前預期強勁，拖累油價回落，紐約6月期油曾低見70.66美元，但收市仍回升18美仙或0.3%，報每桶71.49美元。布蘭特7月期油收市升85美仙或1.1%，報每桶79.28美元。兩者均創下2014年11月以來最高。

美國數據方面，4月工業生產按月漲0.7%，高於預期，其中製造業生產升0.5%；4月新屋動工跌3.7%，按年率計跌至128.7萬間，遜於預期的131萬間，新屋建築許可亦減少1.8%。