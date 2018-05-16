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今日 01:11 國際財經

朱克伯格將向歐洲議會 澄清用戶私隱外洩事件

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全球最多用戶的社交媒體Facebook (fb) 行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)將出席歐洲議會，澄清關於有用戶資料被錯誤使用的事宜。

根據歐洲議會議長塔亞尼(Antonio Tajani)周三發表的聲明，朱克伯格已接受議會邀請，盡快與歐洲議會領袖與公民自由、權利與家庭事務委員會主席會面，有關會面最快可在下周發生。

根據公告，朱克伯格是以個人身份出席會面，而且不是出席委員會聽證會。

上月，朱克伯格出席美國國會聽證會，解釋劍橋分析公司錯誤使用部分fb用戶資料的事宜。

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