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金管局再承接47.89億港元沽盤

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港元持續疲弱，再度觸及弱方兌換保證，金管局5月16日在紐約交易時段買入47.89億港元，以捍衛香港聯繫滙率制度，本周五銀行體系結餘將會減少至1221.41億元。

今次是金管局一個月內第15度出手承接港元沽盤。金管局本周二已買入15.7億港元，為4月18日以來首次。

美元續呈強，本港晚上11時59分，ICE美滙指數升0.24%，報93.51點，即市高位曾觸及93.63點。市場焦點仍關注美國經濟強勁、通脹預期升溫，聯儲局或加快加息步伐，對美元有支持。美元強勢為港元增加沽壓。

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