國際財經

美債債息回落，梅西百貨業績理想，但美朝關係轉變或添變數，加上中美貿易談判亦未見有實質性進展，投資者態度偏審慎，美股表現反覆。

截至本港時間晚上約11時14分，道指報24700點，跌6點或0.02%；標普500指數報2715點，升3點或0.14%；納指報7373點，升22點或0.3%。

地緣政治風險受到市場關注，北韓外務省第一副相金桂冠發表談話，指北韓對只單方面要求棄核的對話毫無興趣，朝方將重新考慮是否出席朝美首腦會談。同時又指，若美方帶着改善朝美關係的誠意對待會談，朝方定將做出相應回應。

Hantec Markets分析師Richard Perry表示，隨着北韓無限期推遲原計劃的韓朝高級別會談，並威脅放棄朝美首腦會談，地緣政治風險再次提高，北韓很顯然不願意放棄核計劃。

另外，數據表現參差，美國4月工業生產升0.7%，升幅略高於市場預期的0.6%；期內製造業生產升0.5%，符預期。另外，美國上月新屋動工及建築批則雙雙下跌，4月新屋動工按月跌3.7%，以年率計相當於128.7萬間，低於市場預期；建築批則亦跌1.8%，以年率計為135.2萬間，則略高於預期。

美國聯儲局官員講話繼續受到關注，三藩市聯邦儲備銀行行長威廉斯(John Williams)早前指出，認為聯儲局只需再加息幾次，利率便可達到中性水平，既不會刺激也不會拖慢經濟增長的進程。亞特蘭大聯儲行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，注意到了有關孳息率曲線的擔心，但其工作是確保孳息率曲線不倒掛，在推出財政刺激措施後支持今年加息3次。

個股方面，梅西百貨第一季業績較預期理想，同期上調盈利目標，刺激早段股價升逾8%。

歐股方面，英國富時100指數報7733點，升10點或0.14%；德國DAX指數報12993點，升23點或0.18%；法國CAC 40指數報5564點，升11點或0.21%；意大利富時MIB指數報23750點，跌546點或2.24%。