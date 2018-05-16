國際財經

英倫銀行在5月10日的議息會議上以7比2的投票比率決定維持利率不變，符合市場預期。由於英倫銀行下調了2018年至2020年的國內生產總值(GDP)和通脹增長預測，加上行長卡尼(Mark Carney)在新聞發布會表示英國通脹與經濟更加疲軟，不滿足加息條件，英鎊/美元一度急挫逾90點，其後滙價雖然短暫反彈，但始終不敵沉重沽壓，進一步下挫至4個月新低1.3459才企穩，較日內高位1.3617下挫158點。

不過，英鎊/美元連跌3周累計下跌逾900點後下跌動力有所減弱，隨後兩日滙價基本在1.3500至1.3600區間陷入整固。雖然本周二(5月15日)公布的美國經濟數據表現理想(4月零售銷售數據符合預期，而5月紐約聯儲製造業指數升至20.1，高於預期的15)和美國10年期國債收益率再度升穿3%關口，令美滙指數進一步攀升至4個半月高位93.45，但當日下午公布的英國薪資數據和就業數據表現理想，有望增加英倫銀行8月加息的可能性，故英鎊/美元僅最低跌至1.3450就再度回升。

技術分析方面，英鎊/美元在4月17日觸及近兩年最高1.4376後持續回落，雖然在200日移動平均線附近一度止跌整固，但目前已確認跌穿200日移動平均線，而且早已失守周線圖的上升通道底部支持，這意味着中期內滙價仍有進一步下跌空間。雖然日線圖的RSI指標顯示英鎊/美元超賣嚴重，滙價有機會在1.3430-1.3450區域(從1.1904至1.4376上升浪的38.2%斐波那契回吐水平)獲得支持而展開短暫反彈，但若滙價反彈始終受制於1.3600之下而且進一步跌穿1.3400，後市或可進一步下探1.3300甚至1.3140水平。

策略方面，短期內若英鎊/美元跌穿1.3400，我們將追沽英鎊，下望1.3300，升穿1.3450止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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