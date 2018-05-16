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今日 17:27 國際財經

IEA降今年全球石油需求增幅預期

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國際能源署(IEA)發布月報指出，因為原油價格接近每桶80美元，加上許多主要石油進口國不再為消費者提供燃油補貼，所以將今年全球石油需求增長預期，由每日150萬桶下調至140萬桶。

受到產油國減產以及伊朗供給疑慮影響，過去1年油價已上漲51%。IEA稱，如果價格大幅上漲沒有影響到需求增速，將是極為罕見，特別是最近幾年在一些新興國家已經縮減終端使用者補貼。

IEA又指，市場關注迅速變化的地緣政治局勢，IEA將密切監控市場動態發展，並準備必要時採取行動，以確保市場繼續供應充足。

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