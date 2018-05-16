國際財經

美國債息攀升、北韓叫停與南韓的高層次對話，令美朝峰會存變數，加上外界對國務院副總理劉鶴訪美成果期望不大，以及意大利或要求歐央行給予2500億美元債務寬減，投資者憂慮多項不明確因素將對金融市場造成衝擊，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時40分，英國富時100指數報7735點，升12點或0.16%；德國DAX指數報12989點，升19點或0.15%；法國CAC 40指數報5554點，升1點或0.03%；意大利富時MIB指數報24089點，跌207點或0.85%。

道指期貨暫報24682點，升22點。

美國10年期國債孳息升至7年高位，一度高見3.093厘，是2011年以來最高，最新報3.065厘。

除了要求歐央行給予債務寬減外，有意籌組意大利聯合政府的兩黨，還要求重新商議意大利支付的歐盟經費、結束對俄羅斯的制裁，以及廢除2011年退休金改革的提高退休年齡條款。而對金融界帶來最大傷害的，是要求歐盟制訂步驟，容許成員退出貨幣聯盟。

市場關注美國原油庫存數據，以及國際能源機構的最新報告，布蘭特期油昨日再創3年半高位後，今日回吐，最新報78.12美元，跌0.31美元或0.4%；紐約原油期貨現時每桶報71美元，跌0.31美元或0.43%。

歐羅區今日稍後將公布4月消費物價調和指數(HICP)終值，市場預期按年增長1.2%。美國4月新屋開工料由131.9萬戶跌至131萬戶；4月工業產出料按月升0.6%，前值升0.5%。能源資訊局(EIA)亦會公布官方庫存數據，市場預期原油庫存減少200萬桶，汽油與蒸餾油庫存分別減少143.6萬桶與減少195萬桶。