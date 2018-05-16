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三星電子一名高層表示，集團正與中興通訊(00763)等數家智能手機製造商洽談，向後者供應移動處理器晶片。

三星旗下邏輯晶片開發公司System LSI主管Inyup Kang對路透表示，正與所有的代工廠商(OEM)洽談，預計可在明年上半年對外宣布Exynos晶片組的新客戶。

三星旗艦Exynos移動晶片裝載於Galaxy系列智能手機上，該晶片組只有一家外部智能手機客戶中國魅族科技。

三星其後表示，尚不能確定能與中興達成協議，公司的政策是對待所有供應商一視同仁。