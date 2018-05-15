國際財經

啟德新地王料落成後呎價2.8萬起

新地(00016)以251.61億元奪得九龍東啟德第1F區1號地皮，市場人士預料，項目落成後呎價2.8萬元起。

港滙再觸及7.85 金管局承接15.7億港元沽盤

港元兌美元匯價再觸及7.85弱方水平，金融管理局在紐約交易時段承接15.7億港元沽盤，周四香港銀行體系結餘將降至1269.29億元。

美債息7年高 道指收市挫193點

美國零售及多項經濟數據表現不俗，刺激10年期債券孳息升上7年高位，美股周二全面下跌，道指終止八連升，曾瀉270點，收市下滑193點，報24706點；標指挫0.68%，電訊、醫護及科技股表現最差，跌幅介乎1.2%至1.4%；納指跌0.81%，最多曾挫1.21%。

債息上揚 美滙錄7周最大升幅

ICE美滙指數美市尾段升0.7%至93.237，是連續第二天上揚，升至四天來最高水平。

金融市場焦點簡訊

‧美國4月零售營業額按月升0.3%，符合預期，按年升4.7%

‧紐約聯儲銀行製造業指數從4月的15.8升至5月的20.1，遠勝預期

‧美國全國住宅建築商協會(NAHB)樓市信心指數4月升兩點，報70點，高於預期

‧三藩市聯儲銀行行長威廉斯：支持聯儲局今年共加息三至四次、明後年逐步加息的觀點

‧達拉斯聯儲行長卡普蘭(Robert Kaplan)：美國通脹率正在接近2%

‧美國10年期債息最高升至3.093厘，是2011年以來最高；兩年期債息升至9年半新高2.593厘

‧ICE美滙指數創4個月高位見93.46，尾段報93.237，升0.7%，單日升幅是七周以來最大

‧紐約6月期金收市跌27.9美元或2.1%，報每盎斯1290.30美元，即市一度觸及1289美元

‧紐約6月期油收報71.31美元，升0.5%；布蘭特7月期油報78.43美元，升0.3%

‧家得寶(Home Depot)首季盈利按年升19.36%，高於預期，但收入遜預期

‧歐羅區第一季GDP終值按季增長0.4%，按年增長2.5%，兩者均符合預期

‧英國富時100指數收升0.16%；法國CAC 40指數收升0.23%；德國DAX指數收跌0.06%

‧土耳其總統埃爾多安揚言加強控制土國央行，里拉一度急挫2.27%，一美元飆至4.4645里拉

‧北韓對5月11日開始、代號「大雷霆」(Max Thunder)的美韓聯合軍演感憤怒，叫停兩韓高層對話

‧港股夜期收報30851，跌139點，較昨日恒指收市低水301點

‧ADR港股比例指數收市報31026點，較港收市跌126點

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)跌穿6.35關口，低見6.3594，收市報6.3535，大跌167點子或0.26%

白宮顧問:中興通訊並未擺脫處罰

外電引述美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)出席活動時表示，中興通訊(00763)並未擺脫因其違反美國制裁協議而面臨的懲罰，總統特朗普只是指示商務部長羅斯(Wilbur Ross)「再研究一下」。

企業焦點簡訊

‧騰訊(00700)旗下微醫控股，當中的健康管理業務擬到香港上市

‧中金(03908)首季純利7.12億元人民幣，按年增長77.81%

‧東航(00670)4月客運旅客周轉量升14.4%；客座率84.65%，升3.26個百分點

‧創業板兩隻新股今日掛牌，暗盤價均造好，其中皇岦國際教育(08105)暗盤升16%

‧太保(02601)旗下太平洋壽險、太平洋財險，首4個月合共原保險收入按年增18.54%