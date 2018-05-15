國際財經

美國零售業和製造業等經濟數據均表現不俗，刺激美國10年期債券孳息升上7年高位，拖累美股周二全面下跌，道指曾瀉270點，低見24629點；金價則跌穿1290美元。

科技股沽壓大 納指曾挫1.21%

道指終止八連升，收市下滑193點，報24706點，英特爾領跌，低收1.79%；Caterpillar都跌1.73%；家得寶(Home Depot)首季營業額不及預期，股價挫1.62%；標指收市挫0.68%，電訊、醫護及科技股表現最差，跌幅介乎1.2%至1.4%；納指收市則跌0.81%，最多曾挫1.21%，Alphabet瀉1.91%，微軟跌1.59%。歐股昨天大部分時間都向下，但英、法最終溫和高收。

美國零售營業額在4月按月升0.3%，符合市場預期，與去年同期相比升4.7%；不計汽車、汽油、建築物料和食品服務的核心零售銷售升0.4%。這令分析員相信，消費在今年初轉弱後，重拾升勢，並拉抬本季GDP數字。另外，紐約聯儲銀行製造業指數從4月的15.8升至5月的20.1，遠勝預期。全國住宅建築商協會(NAHB)樓市信心指數在4月上升兩點，報70點，高於市場預期。

美滙強 金價失守1290

數據公布後，10年期債息最高升至3.093厘，是2011年以來最高，其後一直在高位徘徊；兩年期債息也升至9年半新高2.593厘。

在孳息支持下，美元強勢，ICE美滙指數創4個月高位見93.46，尾段報93.237，升0.7%，單日升幅是七周以來最大。歐羅跌至4個月低位1.1822美元，尾段報1.1845，前一天為1.1929。美元兌日圓升至四個月高位110.38，前一天為109.65。紐約6月期金跌27.9美元或2.1%，收報每盎斯1290.30美元，即市曾觸及1288.2，為去年12月以來最低。

兩大油價指標昨天均曾經升上3年半新高，周二在美市反覆高收。布蘭特期油報每桶78.43美元，保住0.3%升幅，紐約期油報71.31美元，升0.5%。