國際財經

德國外長馬斯(Heiko Maas)與法國、英國及伊朗外長會面前指出，歐洲國家希望在美國退出情況下，仍保留伊朗核協議。

他表示，將聆聽伊朗對此事有何看法，以及美國將如何對伊朗實施制裁等細節，然後再視乎情況提出反建議。