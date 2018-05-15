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港元兌美元匯價再觸及7.85弱方水平，金融管理局承接15.7億港元沽盤，周四香港銀行體系結餘將降至1,269.29億元。

今次是金管局一個月內第十四度出手承接港元沽盤。

美國4月零售銷售連續第二個月攀升，進一步證實美國經濟仍在加速增長，加息步伐或加快，美元強勢，令港滙受壓。本港凌晨1時10分，反映美元兌一籃子主要貨幣滙價的ICE美滙指數升0.47%，報93.11點，美市高位曾攀升至93.46點。

美國10年期國債孳息率則突破3.07%水平，一度觸及3.074%，創近7年新高。