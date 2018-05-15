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今日 00:37 國際財經

報道 :馬斯克指Model 3日產量逾500輛

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汽車網站Electrek引述美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk) 稱，該公司本周起的Model 3日產量很可能超越500輛。

按照上述數據，Model 3一周七天產量將是3500輛，較4月最後一周的2270輛有顯著增長。本月較早時，特斯拉曾經強調，Model 3周產量將可在2個月內升至5000輛目標水平。

Electrek引述馬斯克向員工發出的電郵稱，如果任何僱員知道Model 3生產流程內的任何樽頸情況，可直接告訴他。

特斯拉未有回應查詢。

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