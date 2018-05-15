國際財經

中東地緣風險升溫，加上意大利陷入組閣的政治僵局，抵消中美貿易關係緩和的利好因素，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7727點，升16點或0.21%；德國DAX指數報12959點，跌18點或0.14%；法國CAC 40指數報5544點，升3點或0.07%；意大利富時MIB指數報24247點，升25點或0.11%。

數據方面，歐羅區第一季國內生產總值(GDP)終值按季增長0.4%，按年增長2.5%，兩者均符合預期。德國首季經季節調整GDP初值增長0.3%，遜預期，為2016年第三季以來最慢增速。

另外，德國5月ZEW經濟景氣指數為負8.2，符合預期。法國4月消費物價調和指數(HICP)終值按年上漲1.8%，創5年半新高。

英國方面，第一季就業人口增加19.7萬人，為2015年底以來最大增幅，遠超預期的13萬人。截至3月的3個月不包括獎金在內的每周薪資所得按年增加2.9%，符合預期；4月申領失業金人數按月增加3.12萬人，預期為增加7800人，失業率持穩於4.2%。

歐羅現報1.1924美元，跌0.03%；英鎊報1.3548美元，跌0.06%。道指期貨暫報24845點，跌41點。

油價上揚，紐約原油期貨現時每桶報71.34美元，升0.38美元或0.54%；倫敦布蘭特期油報78.9美元，升0.67美元或0.86%。