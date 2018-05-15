國際財經

上周四(5月10日)公布的美國4月核心消費物價指數(CPI)增長低於預期，降低了未來幾個月通貨膨脹率明顯高於聯儲局目標的可能，而向來以鷹派立場著稱的美國克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)周一(5月14日)在巴黎發表講話時重申支持漸進加息路線，她預期通脹率不會急速升高，並指出雖然通脹率目前接近聯儲局的2%目標，但在未來一到兩年才會持續性地達到2%目標水平。美匯指數受此拖累一度跌至92.22，刷新自5月2日以來逾1周新低。

不過，周一(5月14日)10年期美債息率再度反彈逼近3%，帶動美滙指數掉頭回升，而道瓊斯工業指數更錄得連續8個交易日上漲，市場風險偏好顯著升溫。另一方面，新華社報導稱中國國務院副總理劉鶴將於5月15日至19日赴美同美國財政部長姆努欽率領的美方經濟團隊繼續就兩國經貿問題進行磋商，而美國總統特朗普(Donald Trump)亦在推特上發文稱習近平主席和他正在共同努力，為中興通訊提供一條快速恢復業務的途徑。中美貿易關係緩和令避險資金流出黃金、日圓等資產，倫敦金受阻於日內高位1322.1美元後下挫近10美元至日內低位1312.8美元，錄得連續兩個交易日下跌。今日倫敦金進一步跌至時段低位1309.4美元，刷新自5月9日以來近一周新低。

值得留意的是，儘管市場目前普遍預期聯儲局將於6月再度加息，並預計下半年再度加息一至兩次，但鑒於近期美國經濟數據未如預期理想，加之聯儲局官員亦頻頻發聲令聯儲局年內加速升息預期降溫，美滙指數上漲趨緩或將為黃金帶來喘息之機。此外，自特朗普宣布退出2015年達成的伊朗核協定後美國上周日(5月13日)威脅稱將對與伊朗有商貿往來的歐洲企業實施制裁，而以歐洲國家為代表的伊朗核協議其他簽字國家則更加堅定了維持該協議有效的決心，市場憂慮美國和歐盟矛盾或將進一步激化，屆時亦有望為倫敦金提供上行動力。

投資者應重點關注今晚公布的美國4月零售銷售以及聯儲局官員發表講話，若數據表現未如理想，倫敦金有望企穩1310美元區域並反彈挑戰1316美元甚至1320美元。但若數據優於預期或美元持續強勢，倫敦金可能會進一步下探1305美元甚至1300美元關口。

策略方面，我們根據5月9日策略已於1317美元沽出倫敦金（目標1306美元，升穿1320美元止損），並於1315美元提前平倉，獲利2美元。短期內若倫敦金反彈至1317-1318美元區域阻力，我們將沽出倫敦金，下望1304，升穿1322美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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