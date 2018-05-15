國際財經

美國駐以色列大使館正式遷至耶路撒冷，以巴在加沙地帶爆發大規模衝突，中東地緣風險升溫，加上意大利陷入組閣談判的政治僵局，抵消中美貿易關係趨緩的利好因素，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時47分，英國富時100指數報7716點，升5點或0.07%；德國DAX指數報12961點，跌16點或0.12%；法國CAC 40指數報5543點，升2點或0.05%；意大利富時MIB指數報24291點，升70點或0.29%。

道指期貨暫報24831點，跌55點。

法國國家統計局公布，4月消費物價調和指數(HICP)終值按年上漲1.8%，與初值相同，創5年半新高。至於德國首季經季節調整國內生產總值(GDP)初值增長0.3%，遜市場預期，為2016年第三季以來最慢增速。

油價窄幅上落，倫敦布蘭特期油昨日創下3年半新高後，今日反覆，最新報78.26美元，升0.03美元或0.04%；紐約原油期貨現時每桶報70.94美元，跌0.02美元或0.03%。

英國今日稍後將公布3月的3個月ILO失業率，市場預期持平於4.2%。德國5月ZEW經濟現況及景氣指數分別為正86.2及負8.2，前值分別為正87.9及負8.2。歐羅區首季GDP修正值預期按季及按年分別為升0.4%及2.5%，均與前值相同。另外，美國亦會公布4月零售銷售數據，預期按月升0.4%，3月為升0.6%。