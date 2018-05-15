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今日 14:18 國際財經

康菲傳出售北海油田

美國第三大石油公司康菲(ConocoPhillips)據報擬出售北海油田。

路透引述石油業和銀行業消息人士透露，康菲準備出售北海油田項目，聚焦於美國本土的頁岩油業務。

消息人士稱，康菲石油處理北海油田資產，可獲最多20億美元(約156億港元)收益，但尚不清楚其北海資產組合中將有多少要出售。

其中1位消息人士表示，該公司尚未啟動正式程序，也未聘請銀行，但公司管理層最近幾周曾與多家北海油田運營公司和銀行業人士接觸，以了解他們對出售交易的興趣。

康菲對此未予置評。

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