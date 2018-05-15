國際財經

日本東芝表示，預計本財年純利大增33%，因將受惠於計劃以180億美元出售晶片業務帶來的收益。

東芝純利或從8040億日圓升至1.07萬億日圓(760.5億港元)，連續第二年錄得盈利。之前由於會計醜聞和其美國核電業務Westinghouse Electric成本超支，東芝數年來陷於財務危機。

東芝去年同意將晶片業務出售予貝恩資本和南韓SK海力士牽頭的財團。但消息人士曾表示，如果中國監管機構本月不批准該交易，東芝可能考慮放棄該出售計劃，轉向其他選擇。

東芝在最新聲明中稱，仍計劃出售晶片業務。