訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:01 國際財經

東芝料售晶片業務推升年度盈利逾三成

放大圖片

日本東芝表示，預計本財年純利大增33%，因將受惠於計劃以180億美元出售晶片業務帶來的收益。

東芝純利或從8040億日圓升至1.07萬億日圓(760.5億港元)，連續第二年錄得盈利。之前由於會計醜聞和其美國核電業務Westinghouse Electric成本超支，東芝數年來陷於財務危機。

東芝去年同意將晶片業務出售予貝恩資本和南韓SK海力士牽頭的財團。但消息人士曾表示，如果中國監管機構本月不批准該交易，東芝可能考慮放棄該出售計劃，轉向其他選擇。

東芝在最新聲明中稱，仍計劃出售晶片業務。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。