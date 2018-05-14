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今日 07:02 國際財經

[國際早班車] 中美貿易談判傳接近達共識

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《華爾街日報》：中美貿易談判接近達成共識

焦點簡訊

‧布蘭特7月期油升1.4%，收報每桶78.23美元，創3年半新高；紐約6月期油升0.4%
‧ICE美滙指數先跌後升，紐約尾段漲0.1%至92.621
‧外圍金價先升後軟，紐約6月期金收市跌0.2%，報每盎斯1318.20美元，最高曾見1322.40
‧反映泛歐股市表現的Stoxx Europe 600指數微跌0.05%，收報392.19點
‧美國駐以色列大使館搬到耶路撒冷，觸發巴勒斯坦人示威，52名巴人周一遭以軍射殺，幾百人受傷
‧港股夜期收報31432，較昨日恒指收市31541，低水109點
‧人民幣兌美元在岸價(CNY)收市報6.3368，較上周五收市跌17點子

美股8連捷 道指收市漲68點

美國總統特朗普「放生」中興通訊(00763)、國務院副總理劉鶴落實訪美磋商經貿，中美貿易關係緩和，道指收市漲68點，連續第8個交易日上揚；標指高收0.09%；納指升0.11%。藥業相關股及能源股支撐大市。

MSCI將234隻A股納入指數體系

摩根士丹利資本國際（MSCI）明晟公司將234隻中國A股納入指數體系。獲加入的A股將在MSCI中國指數和MSCI新興市場指數中，分別佔1.26%和0.39%的權重。

阿根廷披索再創新低 兌美元貶值8.6%

阿根廷披索滙價周一再創歷史新低，美股尾段一美元兌24.9969披索，比上周五尾市升值8.6%，顯示披索大幅貶值。

【新股追蹤】叙福樓招股 入場費2626元

本港全服務日本料理叙福樓集團(01978)周三起招股，發行2億股，當中一成公開發售，招股價介乎1元至1.3元，集資最多2.6億元。

股份焦點簡訊

‧中國鐵塔擬在本港主板上市，上市前公司單一第一大股東為中國移動公司，持有其38%股權
‧內地癌症藥物開發商思路迪(3D Medicines)據報計劃最快第四季在港上市，或尋求集資5億美元
‧iPhone X獨家製造商鴻海首季純利新台幣241億元，較去年同期的282億元縮減，數字遜預測

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