今日 06:22
國際財經
加拿大總理杜魯多的辦公室表示，杜魯多與美國總統特朗普周一通電話，討論盡快達成北美自由貿易協定(NAFTA)談判的可能性。
辦公室還指出，杜魯多與特朗普討論了中東局勢的發展。
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