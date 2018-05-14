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今日 06:09 國際財經

國際金價整固 輕微低收

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美元滙價止升回落，但美國國庫券孳息率上揚，外圍金價周一先升後偏軟。

紐約6月期金最高見1322.40美元，收市倒跌2.5美元或0.2%，報每盎斯1318.20美元。

Forex.com分析員Fawad Razaqzada表示，金價處於整固期；投資者關注美國股市造好，資金從避險產品流失，不利金價，因此美元滙價回落，也不會對金價產生利好刺激。ICE美滙指數輕微回落至92.482。美國10年期國庫券孳息率升1.6基點至2.983%。

7月期銀跌0.6%，至每盎斯16.645美元。

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