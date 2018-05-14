國際財經

中美關係現轉機，造就美股周一延續上個交易日升勢，道指和標指開市高於100天平均線，道指早段一度抽高163點，亞股亦普遍造好，但歐股受意大利政局拖累，表現較為疲軟。

央行暗示加息提速 歐羅曾彈

道指收市升幅放緩至68點，報24899點，連續第8個交易日上揚，亦是去年9月以來最長連升日數，成分股當中以醫療保險公司UnitedHealth最標青，漲1.9%，藥廠輝瑞攀升1.0%。標指早段一度觸及近兩個月新高，報2742點，收市回順報2730點，仍升0.09%，是連續第4個交易日造好，然而，美國文儀器材巨擘施樂撕毀跟富士菲林的合併協議，拖累股價急跌超過4%；至今91%標指成分股已公布季度業績，盈利增長可望達到26.1%；至於納指，收市則升0.11%。

特朗普周日在Twitter暗示放生中興通訊，中國國務院副總理劉鶴隨即落實訪美磋商經貿問題，更傳出中國商務部會加快審核美國晶片商高通（Qualcomm）收購恩智浦半導體（NXP Semiconductor）的交易。中美貿易關係緩和，亞股亦受惠，日股在房地產板塊帶動下，升0.47%。

不過，歐股偏軟，市場觀望意大利會否出現一個民粹派政府，德、英、法三大市場均微跌，意股則略為高收。

布油再破78關 三年半高

歐洲央行高層發出鷹派論調，暗示加息或比預期快，歐羅一度逼近兩周高位，見1.1998美元，及後跌至1.1937美元，ICE美滙指數升0.1%，報92.621。美元兌日圓報109.63日圓，高於上周五尾段的109.39，英鎊漲報1.3559美元。

紐約6月期金最高見每盎斯1322.40美元，收市倒跌0.2%，報1318.20美元。

中東地緣衝突升溫，引發市場對原油供應的關注，布蘭特7月期油創下三年半新高，收市漲1.4%，報每桶78.23美元。紐約6月期油升0.4%，報70.96美元。

油組（OPEC）昨預測，全球每日石油需求料增165萬桶，其中非油組國平均日增172萬桶，油組國每日則微增1.2萬桶。