國際財經

路透引述消息人士稱，歐盟與俄羅斯國營天然氣巨擘Gazprom，下周將就反壟斷調查達成協議，Gazprom將同意改變價格制訂模式，以及容許競爭者進入東歐市場。

消息人士指出，歐盟預期在5月24日公布有關消息，結束該項自2011年開始的調查。當時，歐盟搜查了10個國家的20個辦事處，拿走近20萬份文件。歐盟拒評上述消息。

Gazprom是歐洲最大天然氣供應商。

路透此前報道，Gazprom可能面對被歐盟判處巨額罰款，金額或相當於全球收入的一成。