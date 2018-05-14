《華爾街日報》報道，中國與美國就中興通訊(00763)和農業關稅問題的談判，已接近達成共識；有關共識亦包括加快美國芯片製造商高通(Qualcomm)收購恩智浦半導體(NXP Semiconductor)的個案審批。
美國總統特朗普早前透過Twitter貼文稱，正與國家主席習近平一同努力，讓中國科技公司中興通訊盡快恢復業務。
應美國政府邀請，國務院副總理劉鶴將於5月15日至19日赴美訪問。屆時，劉鶴將與美國財政部長努欽率領的美方經濟團隊，繼續就兩國經貿問題進行磋商。
今日 00:29 國際財經
《華爾街日報》報道，中國與美國就中興通訊(00763)和農業關稅問題的談判，已接近達成共識；有關共識亦包括加快美國芯片製造商高通(Qualcomm)收購恩智浦半導體(NXP Semiconductor)的個案審批。
美國總統特朗普早前透過Twitter貼文稱，正與國家主席習近平一同努力，讓中國科技公司中興通訊盡快恢復業務。
應美國政府邀請，國務院副總理劉鶴將於5月15日至19日赴美訪問。屆時，劉鶴將與美國財政部長努欽率領的美方經濟團隊，繼續就兩國經貿問題進行磋商。
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