國際財經

美股高開高走，道指有望錄得連續第8個交易日上漲，主要是中美貿易關係出現解凍跡象，利好投資氣氛。市場繼續關注本周公布的經濟數據，以及聯儲局官員的講話，以尋獲貨幣政策的最新部署。

截至本港時間晚上約11時03分，道指報24950點，升119點或0.48%；標普500指數報2736點，升9點或0.34%；納指報7443點，升40點或0.54%。

中美之間臨時計劃本周舉行貿易談判的消息，為市場注入了新的樂觀情緒。美國總統特朗普周日在Twitter帖文表示，與中國國家主席習近平正共同努力向大型中國通信公司中興提供迅速恢復業務的辦法，他亦已指示美國商務部處理此事。分析指出，特朗普向中興遞出的橄欖枝，將意味着特朗普正在從他的強硬路線後退，料可紓緩中美貿易爭議。

美國今日沒有重量級的經濟報告出爐，但本周的經濟數據眾多，其中較為重要的是周二的零售銷售數據與房地產市場數據，市場預期4月零售銷售升0.3%，前值為增0.6%，但扣除汽車的零售銷售料增長0.5%，優於前值上升0.2%。分析稱，該數據將有助於為聯儲局今年將加息次數的討論提供線索。

此外，明日亦有3月企業庫存及5月NAHB房屋市場指數，周三則有4月工業生產指數等。

另外，美國聯儲局官員的講話繼續受到關注，今日發表講話的聯儲局官員包括聖路易斯聯儲行長布拉德(James Bullard)等。克利夫蘭聯儲行長梅斯特(Loretta Mester)表示，聯儲局可能必須在一段時間內將利率提高到高於3%的水平，以實現穩定通脹與低失業率的雙重目標。

歐股方面，英國富時100指數報7715點，跌9點或0.12%；德國DAX指數報12974點，跌26點或0.2%；法國CAC 40指數報5533點，跌8點或0.15%；意大利富時MIB指數報24138點，跌20點或0.09%。