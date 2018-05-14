國際財經

因5月初公布的歐羅區3月零售銷售、4月消費物價指數(CPI)與5月Sentix投資者信心指數均表現不及預期，歐羅/美元上周初段維持疲弱走勢，上周三(5月9日)一度跌至1.1822，創下自去年12月22日以來的近5個月新低。

不過，受二手車價格創2009年以來最大單月跌幅與機票價格創4年最大跌幅的影響，美國勞工部上周四(5月9日)公布的美國4月核心CPI按月增長率僅為0.1%，遜於預期0.2%，令未來幾個月美國通脹率高於美國聯儲局目標的可能性減弱，亦令之前積累了大量看好美元的投機性多頭倉位借勢平倉結利(截至5月8日美國CFTC持倉報告顯示美元投機性淨空頭頭寸降至年內低點549手)，美滙指數因此受壓回落，加上同日市場傳出意大利五星運動黨與意大利北方聯盟黨在組閣談判方面取得重大進展，料將終結長達9周的政治僵局，歐羅/美元藉機反彈，一舉收復1.1900水平。

展望後市，上周日(5月13日)北方聯盟官員稱，意大利五星運動黨黨首Di Maio和意大利北方聯盟黨主席薩爾維尼(Matteo Salvini)接近達成組建政府方案，各黨派希望周一(5月14日)與總統進行會面，故歐羅/美元短期內有望持續反彈，挑戰甚至收復1.2000關口，截至發稿為止，滙價已觸及時段高點1.1989。

技術分析方面，歐羅/美元在2月16日觸及3年新高1.2555後輾轉回落，先後跌穿50天、100天及200天移動平均線，但4月份開始跌勢加速並錄得連續4周下挫，似乎已進入最後的跌勢階段，而上周四成功突破日線圖下降通道頂部則是代表著短期跌勢逆轉，因此後市有可能展開進一步技術反彈，升向1.2050(從1.2413至1.1822下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至1.2100水平。

策略方面，短期內若歐羅/美元回落至1.1940/1.1950支持區域，我們將買入歐羅，目標1.2045，跌穿1.1900止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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