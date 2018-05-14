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今日 15:41 國際財經

梅斯特:美通脹未達標 應漸進加息

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美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)表示，鑑於通脹率尚未持續性達到聯儲局的2%目標，局方應繼續漸進加息的路線。

梅斯特在演講中表示，她預期通脹率不會急速升高，雖然通脹率目前接近2%目標，但未來一到兩年才會持續性地達到目標水平。

今年在貨幣政策決策具有投票權的梅斯特指出，如果美國經濟增長快於預期，聯儲局加息步伐可能更快，不過，如果通脹勢頭再度減弱，則加息步伐可能放緩。

她又指出，聯儲局現在是時候評估是否需要調整貨幣政策的框架。

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