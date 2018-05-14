國際財經

美國財經媒體TheStreet認為，科技巨擘蘋果公司近年兩度對電動車製造商特斯拉(Tesla)進行調查，因此預測蘋果會收購特斯拉。

報道指，特斯拉行政總裁馬斯克(Elon Musk)目光長遠，但現時正在產能和融資問題上掙扎，而蘋果的產品有創新性。雖然生產汽車和生產手機不一樣，但蘋果可在生產技術和資金方面幫助特斯拉提升產能，繼而獲得收入。

目前，特斯拉的市值約513億美元(4001.4億港元)，而蘋果的現金儲備2851億美元(約2.22萬億港元)。TheStreet認為，儘管蘋果歷史上沒有過如此巨大的收購案例，但從財務角度來看，該公司收購特斯拉是可行的。

報道指出，蘋果前行政總裁John Sculley曾在2016年的訪問中表示，如果蘋果有意，當然可以買下特斯拉，肯定蘋果有這個經濟能力。

至於讓馬斯克接受這項交易更容易。關注特斯拉的分析師Anton Wahlman表示，馬斯克會完全、無異議地接受這項收購案，甚至若收購價低於現時市值也可行，因為馬斯克希望專注於SpaceX，而並非汽車生意。

報道又引述消息指，很多了解特斯拉內情的人都在博客和論壇上提到，蘋果在近幾年對特斯拉完成兩次盡職調查，目的就是為了探尋收購特斯拉的可能性。