國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，電動車生產商特斯拉(Tesla)主管Matthew Schwall，已跳槽至谷歌母公司Alphabet自駕車分支Waymo。

Schwall原先是特斯拉實地表現工程部主管，主要負責與美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)接觸，討論涉及電動車意外的評估。

消息人士指出，Schwall上周已到Waymo上班，同樣是負責與電動車安全事宜相關工作。Waymo相關團隊目前是由NHTSA前副總監Ron Medford領導。

特斯拉與Waymo拒評上述消息。