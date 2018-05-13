國際財經

美國總統特朗普周日在Twitter貼文，稱已指示商務部協助中國科技公司中興通訊(00763)「盡快恢復業務」。

國務院副總理劉鶴本周預計將赴美國，出席中美第二輪貿易談判。特朗普此時發出善意訊號，外界相信是有意向中方作出讓步。

特朗普在Twitter表示，中興通訊被美國制裁將令中國喪失大量就業職位，他已指示美國商務部解決這個問題，又稱正與國家主席習近平一起尋找相關解決方案。

英國《金融時報》早前引述消息稱，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文上周四(10日)已抵達華盛頓，預計周末與美方開會，集中討論降低中國對美貿易順差。知情人士指出，假若談判不順利，劉鶴會否訪美頓成疑問。由於美國本周將就建議向中國500億美元貨品加徵關稅事宜舉行公開聽證會，劉鶴可能推遲至本月21日才訪美，避免與聽證會時間重叠。

據《華爾街日報》報道，中興通訊(00763)向美國有關部門表示，其未能遵守與美國政府達成的和解協議，是因為內控失誤，而非系統性欺騙，認為美國作出的銷售禁令處罰過重。報道稱，中美可能將在下一輪談判中，繼續就中興事件進行磋商。

美國商務部在上月以中興對涉及歷史出口管制違規行為的某些員工，未及時扣減獎金和發出懲戒信，並在2016年11月30日和2017年7月20日提交給美國政府的兩份函件中作出虛假陳述為由，決定禁止美國公司向中興銷售零部件等長達7年。