國際財經

產油大國委內瑞拉近年經濟衰退持續加深，信貸評級機構標準普爾早前宣布委國債務違約，無力償付的國營石油公司PDVSA，只能任由債權人沒收其資產。

由於煉油及儲存設施被大量沒收，PDVSA的石油生產能力正快速遭到蠶食，導致委國的石油出口進一步萎縮，形成螺旋式「死亡效應」，同時亦增加國際油價飆升壓力。

美國康菲石油（ConocoPhillips）自2007年開始與PDVSA打官司，就總值20億美元的債務展開訴訟，近期康菲贏得官司，正加快部署沒收PDVSA在委國的石油設施，涉及原油儲存與提煉設備。

PDVSA是委國的經濟命脈，其石油出口是當地政府仍能償付外國債務的唯一支撐因素。不過，情況正在發生急劇惡化，在設施被債權人沒收後，PDVSA將被逼減少煉油產量，每日削減50萬桶，佔目前每日產量140萬桶的35.7%，可謂損失慘重，反過來亦令PDVSA的出口收益減少，進一步加深財政危機。

除了康菲外，也有其他債權人加入沒收PDVSA海外資產的行列，加拿大黃金礦商Rusoro正在爭奪PDVSA持有的美國煉油商Citgo。

委國的油產量快速降低，加上美國政府已決定制裁伊朗，勢必令伊朗石油出口也削減，在市場供應驟然減少下，紐約6月期油價格上周連升兩周，收市仍站於每桶70.70美元；倫敦布蘭特7月期油上周累計更加升3%，衝上77美元以上水平。