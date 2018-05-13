國際財經

美國股市上周在總統特朗普宣布退出伊朗核協議的消息主導下，依然錄得上升。展望本周，隨著藍籌業績期步入尾聲，以及缺乏重要經濟數據公布，貿易議題預期是本周股市焦點。

主導本周市況最重要的因素應是中美貿易討論。中國與美國主理貿易的最高級官員周五將於美國首都華盛頓會面，繼續討論備受關注的中美貿易議題。

前一星期，以美國財長努欽為首的美國代表團訪問北京，與國務院副總理劉鶴為首的中方代表會面，陳述了要求中國削減2000億美元貿易逆差的要求，但是未獲正面回應。美國已預備好一旦談判陷僵局時，將對價值1500億美元的中國進口貨徵收關稅，而中國也作好準備，向同等價值的美國進口貨徵關稅。

另一方面，美國國會議長瑞安表明，如果華府希望商議妥當的北美自由貿易協定(NAFTA)新版本可趕及在11月中期選舉前通過國會審議，最遲要於5月17日把協議文本提交至國會。此舉無異為NAFTA談判設下限期，令到相關貿易議題，同樣成為本周市場焦點。

至於本周的藍籌業績消息，主要是來自零售業。周一公布的是四大電訊商之一T-Mobile US；周二公布的是家得寶(Home Depot)。周三公布的有互聯網設備巨擘思科，以及梅西百貨(Macy’s)。周四，零售巨擘JCPenney、Nordstrom與沃爾瑪公布業績，而周五則為金寶湯與農業機械供應商Deere。

藍籌業績期步入尾聲，統計顯示，標普500指數成分股內，91%已公布首季業績的公司，盈利優於預期的有78%，收入優於預期的有77%；如果最終有78%盈利優於預期，將是2008年第三季以來最佳比率。

經濟消息方面，克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特(Loretta Mester)，以及聖路易聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)，分別在周一發表公開演講。周二，美國公布4月零售數據，市場預期增長0.4%；三藩市聯儲銀行行長威廉斯(John Williams) 發表公開演講。

周三，美國公布4月新屋動工率，經濟師預期年率化增加量為131.9萬間；亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic) 亦將發表公開演講。