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吉利收購戴姆勒9.69%的股權一事又起波瀾。

據外媒報道，德國聯邦金融監管局(BaFin)認為吉利(00175)母公司浙江吉利集團在收購戴姆勒股份時，在通報時間上違反了相關規定，目前面臨高達1000萬歐羅的罰金，或者年營業額5%的巨額罰款。與此同時，德國政府希望借此事件修改相關的法律法規，以加強對商業收購監管。

在法蘭克福彙報引用德國財政部的一封信函報道中稱，吉利董事長李書福在戴姆勒的股權投資應該「部分」在2月22日而不是2月23日披露。該報看到的信函稱，德國聯邦金融監管局(BaFin)調查發現，有關3%和5%界限值的文件提交應該在2月22日完成。調查結論完成後，可能的罰款將由BaFin確定。

對此，5月13日，吉利方面回應稱，吉利在第一時間，即2018年2月23日，就其持有戴姆勒9.69%的股份事項通知了市場，且通知的內容準確無誤。BaFin對吉利23日的通知內容從未提出任何異議。不過BaFin要求吉利對2018年2月22日的情況做出補充披露，這項要求是BaFin基於對政策條款的最新解讀提出的，而該解讀是2018年5月9日才首次公布。

吉利表示，BaFin認為之所以要求吉利做補充披露，是因為22日當天，吉利通知了相關投行（即最終於23日向吉利出售股份的投行），吉利的股東已經原則上批准了這項潛在交易。但是這種和投行之間的內部溝通並沒有對任何一方產生任何有法律約束力的義務。法律義務僅在雙方於23日簽署正式的股份購買協定後才產生。從22日夜間至23日，雙方還在就購買協定的內容進行最後的談判。總之，此前吉利對資本市場披露的投票權數量一直是準確無誤的，應BaFin要求做補充披露不會對這一事實產生任何影響。