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今日 07:01 國際財經

三峽集團斥844億 購葡萄牙最大企業EDP

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中國長江三峽集團公司(China Three Gorges、三峽集團)提出，以90.7億歐羅(844.74億港元)收購更多葡萄牙最大上市企業EDP-Energias de Portugal股份。EDP周五較早時因為有中資收購傳聞，而暫停股份買賣。

三峽集團當地時間周五黃昏公布，擬以每股3.26歐羅收購更多EDP股份。三峽持有EDP 的23%，是最大單一股東。三峽集團希望持有逾50%EDP。同時，三峽集團以每股7.33歐羅收購EDP的風力發電分支EDP Renovaveis，低於後者市價7.84歐羅。

以周五收市價計市值為114億歐羅的EDP，未有公布對三峽集團收購建議的立場。該公司在葡萄牙擁有1000萬電力用戶及160萬天然氣用戶，管理的輸電網有33萬公里長。同時，集團在西班牙、巴西與美國也有業務。

葡萄牙總理Antonio Costa周五較早時表示，不會反對有關交易。

此前，《Expresso》引述消息人士稱，三峽集團在內的中資財團預備全面收購EDP。另一間中資公司CNIC持有5%。報道稱，葡萄牙政府無意阻止三峽的收購，但EDP本身可能視之為敵意收購。

《金融時報》其後報道，三峽集團將向EDP提出全現金收購建議。

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