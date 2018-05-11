國際財經

路透引述消息人士稱，福特汽車可能最快在下周五，重新開始F-150型號輕型貨車的生產。

福特前一天宣布，因應一間供應商的廠房火災，導致零件短缺，所以本周初開始暫停生產F-150型號輕型貨車。福特是在本周初開始，暫時關閉生產F-150型號輕型貨車在密芝根州、密蘇里州與肯德基州的三個廠房。

不過，福特仍然會關閉生產F型號貨車在路易斯安那州廠房，直至另行通知為止。

另外，平治車廠公布，因同一零件短缺的緣故，阿拉巴馬州廠在周四起暫停生產。