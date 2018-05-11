國際財經

虎牙首日掛牌 收市較招股價高逾33%

內地遊戲直播平台虎牙(HUYA)周五在紐約證交所首日掛牌，收市報16.06美元，較招股價12美元高33.8%。即市高位曾觸及17.07美元。

加息憂慮續降 道指七連揚高收91點

美股周五繼續因加息憂慮降溫而造好，道指一度漲129點，收市反覆進賬91點，報24831點，為連續第七個交易日上揚。全周累計漲2.3%。標指微升0.17%。科技股拖累納指終止五連揚，尾段曾跌0.44%，但最終收復大部分失地，僅微跌2點。周四創新高的蘋果低收0.3%。

油價連升兩周 美銀美林料明年見100美元

市場揣測全球油市供求問題，外圍油價周五滑落，但連續第二周錄得單周上揚。紐約6月期油周五跌0.9%，收報每桶70.70美元，一周累計升1.4%。布蘭特7月期油回落0.5%，報77.12美元，一周累計升3%。

金融市場焦點簡訊

‧美國勞工部公布，4月出口物價按月升0.6%，高於預期的升0.3%

‧密歇根大學5月美國消費者信心指數初值為98.8，市場預期為98.5

‧ICE美滙指數周五跌0.2%，報92.509，本周累計跌0.1%

‧紐約6月期金跌1.6美元或0.1%，收報每盎斯1320.70美元，本周累計升0.5%

‧總統特朗普批評藥廠與健護中介人，導致處方藥物價格高昂；相關股份股價造好

‧澳門地產大亨、全國政協委員吳立勝涉行賄聯合國官員案，吳立勝被紐約地院判囚4年

‧反映泛歐表現的Stoxx Europe 600指數收報392.4，升0.11%。本周累升1.4%

‧南韓檢察官周五搜查加密貨幣交易所Upbit辦公室，比特幣價格跌穿9000美元

‧房委會截至3月底數據顯示，一般公屋申請者平均輪候時間由4.7年延長至5.1年

‧運輸及房屋局發言人表示，未來5年預計可興建7.47萬個新公屋單位

‧香港首季經濟增長遠勝預期，按年實質增長4.7%，是2011年次季以來最高

‧港股夜期收報31111，較昨日恒指收市低水11點

‧ADR港股比例指數收報31290，較恒指香港收市高167點

‧港滙兌美元周五再觸及7.85的弱方兌換保證水平，暫未促使金管局承接沽盤

內地4月新增貸款1.18萬億 勝預期

內地4月新增貸款勝預期。中國人民銀行公布，4月新增貸款1.18萬億元人民幣，高於市場預期的1.1萬億，按年增多797億。

內地焦點簡訊

‧富士康工業互聯網獲中證監核發IPO批文，有望登陸A股，成為市值最大科技股

‧螞蟻金服預計未來數日，接近完成至少100億美元的融資，公司估值約1500億美元

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)一度升穿6.33，高見6.3296，收市大漲逾200點子，創半個月的新高

‧人民銀行公布，4月社會融資規模增量1.56萬億元人民幣，高於預期，按年多1725億

阿根廷披索再創新低 貨幣危機加劇

阿根廷披索滙價周五再創歷史新低，盤中曾低見24.22兌一美元，貶值超過6.7%。阿根廷央行表示將出售2億美元以穩定匯市，如果披索利率(Lebac)觸及50%將實施國債回購。摩根大通警告，若阿根廷央行下周沒有成功將約300億美元的短期債券續期，披索可能面臨失控風險。