國際財經

美股周五繼續因加息憂慮降溫而進一步造好，道指早段一度漲129點，其後表現反覆，收市仍進賬91點，報24831點，為連續第七個交易日上揚，也是去年11月初以來最長升浪期。全周累計漲2.3%。

道指成分股中，電訊商Verizon獲大行上調目標價，表現最標青，收市揚3.0%；標指微升0.17%；科技股拖累納指終止五連揚，尾段曾跌0.44%，但最終收復大部分失地，周四創新高的蘋果低收0.3%。

通脹數據回軟 美滙弱

周四公布的CPI數據低於預期後，美國勞工部周五公布，4月進口價格按月僅升0.3%，低過預期的0.5%，繼續顯示物價未有飛升的跡象。美國密歇根大學消費信心指數在5月報98.8，高於預期。

鴿派的聖路易斯聯儲銀行總裁布拉德（James Bullard）周五說，美國利率可能已經達到不再刺激經濟的「中性」水平，因此不需要進一步加息；雖然通脹看來已接近2%，但投資者仍覺得通脹壓力有限。

歐股缺乏方向，英股受資源股支持升0.31%，表現較佳。亞股跟隨隔夜美股造好，日股升1.16%，為3個月收市新高。

美元繼續因通脹數據回軟而受壓，ICE美滙指數尾段跌0.2%，報92.509；全周累計，指數跌不足0.1%，是4月中以來首次錄得一周下跌。美元兌歐羅續軟，報1.1955美元，上日尾市為1.1917；美元兌日圓亦偏軟，報109.29日圓，上日為109.40。金價回落，紐約6月期金收市跌1.6美元或0.1%，每盎斯報1320.7美元。全周累計仍漲約0.5%。

德拉吉倡共同「財政工具」

油價周五偏軟，紐約6月期油跌0.9%，收報每桶70.70美元，仍靠近周四所見的3年半高位。全周累計則漲約1.4%，為連升兩周。布蘭特期油收報77.12美元，跌0.5%，周四曾高見78美元。

歐洲央行行長德拉吉稱，要確保成員國不會因經濟衝擊而分崩離析，歐羅區需推出共同「財政工具」，作為避免貨幣政策負擔過重的額外財政手段，提供多一重穩定性保障。