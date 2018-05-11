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今日 05:37 國際財經

美滙偏軟 終止連升三周走勢

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聯儲局可能不急於加息的預期持續，美元滙價周五偏軟，本周累計下滑，終止連升三周走勢。

美國前一天公布的消費物價指數升幅小於預期，市場繼續揣測聯儲局不會急於加息，ICE美滙指數跌0.2%至92.509，累計本周跌0.1%，是4月中以來首度錄得按周跌幅。WSJ美滙指數跌少於0.1%至86.19。

歐羅兌美元造好，報1.1955，前一天為1.1917。美元兌日圓偏軟，報109.29，前一天為109.40。英鎊兌美元呈強，報1.3547，前一天為1.3519。

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