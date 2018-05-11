國際財經

美元滙價偏軟利好金價，但美國通脹數據溫和構成利淡，外圍金價周五下跌。

紐約6月期金下跌1.6美元或0.1%，收市報每盎斯1320.70美元，本周累計升0.5%。

較早時，美國公布4月進口價格升幅溫和，令到通脹升勢受限，美元滙價下滑，不足以對金價產生支持作用。ICE美滙指數跌0.2%至92.50。

BullionVault研究部主管Adrian Ash表示，金價仍由美滙主導，美滙下滑推動金價本周錄得上揚。

7月期銀跌少於10美仙，收市報每盎斯16.752美元，本周累升1.4%。