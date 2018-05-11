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今日 05:12 國際財經

美加墨三國 NAFTA談判未有結果

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美國、加拿大與墨西哥等三國的代表，周五在美國首都華盛頓結束北美自由貿易協定(NAFTA)最新回合的現代化談判，未有達成任何協議。但三國同意提前重啟談判，以爭取在下周美國國會審議文件限期前取得成果。

三國代表在當地時間周五進行半小時的會議後，墨西哥與加拿大最高級別談判代表示，三方仍有很大分歧。

加拿大外長方慧蘭(Chrystia Freeland)表示，談判有進展，但還有很多問題要商討。

墨西哥經濟部長瓜哈爾多(Ildefonso Guajardo)指出，專家組在下周將繼續開會。

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