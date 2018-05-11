國際財經

歐洲股市主要指數周五高收，主要受英國及意大利股市造好支持。反映泛歐表現的Stoxx Europe 600指數，收報392.4點，升0.11%。本周累計升1.4%，是連續第7周上漲，打平2015年3月以來最長連升周數的紀錄。

英國富時100指數收報7724點，升0.31%或23點；意大利富時MIB指數報24159點，上揚125點或0.52%。

德國DAX指數收報13001點，跌0.17%或21點；法國CAC 40指數收報5541點，跌0.07%或4點。