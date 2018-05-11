國際財經

蘋果公司與鋁業巨頭美鋁和力拓，連同加拿大政府和魁北北克省政府，共同研發商業化專利技術，消除傳統鋁金屬製造過程中產生的溫室氣體排放。

美鋁和力拓宣布共同成立合資公司Elysis，致力進一步提升專利技術合作；據悉，該項目以革命性的新技術，在冶煉過程中，以先進的導電體取代碳，通過這種方法，釋放出氧氣而不是二氧化碳。

加拿大和魁北克省政府將各自投資6000萬元(加元‧下同)，美鋁和力拓則會在未來3年內投資5500萬元，蘋果將為項目投資1300萬元，支持進一步研發項目。