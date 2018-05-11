國際財經

周四(5月10日)美國4月未季調核心消費者物價指數(CPI)錄得按年增長2.1%，按月增長0.1%，兩者均遜於預期，而10年期美債收益率跌破3%重要心理關口，加之上周五(5月4日)公布的美國4月非農新增就業職位僅增16.4萬人，低於市場預期的19.5萬人，美國數據表現不佳令市場對美國年內加息3次以上的預期降溫，美滙指數受此拖累失守93.00至92.52，美元/日圓則再度觸及110.00後回落至109.40附近修整。

事實上，美元/日圓自3月23日觸及16個月低位104.63後持續上漲，累計反彈逾500點，但由於美元/日圓自5月2日以來兩次衝擊110.00關口均以失敗告終，顯示110.00上方仍沽壓較重，後市走勢或會面臨逆轉。值得留意的是，美國總統特朗普(Donald Trump)在周三(5月9日)凌晨宣布退出伊朗核協議，並將對伊朗實施最高級別制裁，然後美國財政部迅速於周四(5月10日)宣布對伊朗實施新一輪制裁，此次被制裁的對象包括6名伊朗個人和3家實體。被制裁對象在美國境內的資產將被凍結，同時美國人將被禁止與其進行交易往來，不僅如此，美過財政部同日表示美國將從8月7日起重啟因伊核協議而豁免的對伊制裁措施，美國的強硬態度令地緣政治不確定性再度升溫，美國伊朗關係的持續惡化或可為日圓提供上行動力。

另一方面，前日本央行審議委員 「強硬鷹派」木內登英(Takahide Kiuchi) 周二(5月8日)接受採訪時表示日本央行許多決策者已立志於退出超寬鬆貨幣政策，如果經濟持續復甦，他們或還將支持加息。

今日美元/日圓維持於109.18至109.56之間窄幅波動，雖然仍企穩於日線圖上升趨勢線(自3月23日低位104.63延伸而上的支持線)之上，但若滙價跌穿此108.90/109.00支持區甚至108.50水平，後市有望確認日線圖的小型雙頂型態，滙價或會進一步調整至108.00(從3月23日低位104.63至5月2日高位110.03的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至107.00區域。

策略方面，我們將待美元/日圓反彈至109.90-110.00區域沽出，下望108.80，升穿110.20止損；或待滙價跌穿108.90沽出，下望108.05，升穿109.40止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd