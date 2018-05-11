國際財經

英倫銀行副行長布羅德本特(Ben Broadbent)表示，央行本月會議維持利率不變，是一個直截了當的決定，因為有必要觀望第一季經濟疲軟是否只屬暫時現象。

行長卡尼(Mark Carney)周四指，如果一切順利，央行可能在年底前加息。布羅德本特接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示，此舉完全是明智的決定，央行需要觀察首季表現疲軟的經濟往後能否反彈。

英國央行2月份時曾指，加息可能較市場預期為早。布羅德本特認為，這說法的前提是經濟增長需要符合央行預期。