國際財經

美國4月消費物價指數升幅較預期低，美元滙價周四下滑。

ICE美滙指數跌0.4%至92.668。WSJ美滙指數跌0.5%至86.22。較早時，美國公布4月消費物價指數按月升0.2%，市場預期為0.3%；撇除能源與食品的核心指數升0.1%，市場預期為升0.2%。

歐羅兌美元上揚至1.1927，前一天為1.1853。美元兌日圓滑落至109.39，前一天為109.74。

英倫銀行維持基準利率不變，英鎊兌美元回落至1.3518，前一天為1.3547。