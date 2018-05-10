國際財經

【新股追蹤】5新股登場 捷榮暗盤升7%

五隻新股周五登場，其中，捷榮國際(02119)暗盤價較招股價升7%，精雅印刷(08391)更升20%。

李嘉誠:派息一定會增 續增持股份

長實集團(01113)舉行股東會，李嘉誠退任集團主席，他在會上表示，對集團前景非常有信心，如無意外，固定收入會很快持續增加，全年收入是派息的數以倍計，而派息一定會增加而不會減少。

酷派告小米侵權 要求停售小米MIX 2等

酷派(02369)附屬宇龍計算機向南京市中級法院提訟，指小米通訊技術、小米科技及小米之家南京第一分公司侵害專利權。

美通脹憂慮降 道指攀升196點收市

美國4月消費物價指數（CPI）升幅低於預期，紓緩市場對加息步伐加快的擔憂，在科技股及油股領軍下，道指連升6個交易日，曾漲252點，收市仍升196點，報24739點；標指漲0.94%；納指則進賬0.89%，蘋果再創新高，收報190.04美元，攀升1.43%，成為「九連升」。

美上月通脹按年升2.5% 符預期

美國4月CPI按月升0.2%，低於市場估計的0.3%，按年升2.5%。核心CPI按月升0.1%，按年計升2.1%。

金融市場焦點簡訊

‧美國財政部公布，4月財政盈餘為2140億美元，創下單月紀錄新高

‧美國10年期國庫券孳息率回落3.3個基點，報2.971厘

‧ICE美滙指數由四個月高位回落，在美市尾段跌0.4%，報92.668

‧紐約6月期油先跌後升，收漲0.3%報每桶71.36美元，布蘭特7月期油漲0.3%

‧紐約6月期金升9.3美元或0.7%，收報每盎斯1322.30美元

‧美國總統特朗普在Twitter帖文稱，6月12日在新加坡與北韓領導人金正恩會晤

‧美參議員魯比奧擬提法案，限制敏感科技售中國，並向中國企業徵收較高稅率

‧梅鐸旗下新聞集團第三財季淨虧損11.3億美元，前一年度虧損為500萬美元

‧美國蘋果公司與高盛集團計劃聯手推出一款信用卡，產品預計明年初面世

‧圖像晶片商Nvidia首季每股經調整盈利2.05美元，優於市場預期的1.46美元

‧柯達加密貨幣擬5月21日首次發行，籌集5000萬美元資金

‧意大利股市收市挫0.96%，法、英、德國升幅介乎0.20%至0.62%

‧港股夜期收報30952點，較昨日恒指收市高水143點

‧ADR港股比例指數收報31111點，較港收市高302點

‧人民幣兌美元在岸價(CNY)高見6.3538，收升171點子，報6.3613