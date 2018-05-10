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今日 06:08 國際財經

美參議員提針對中國法案

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美國共和黨參議員魯比奧(Marco Rubio)宣布，將提出法案，限制把敏感性科技售予中國，以及向來自中國的跨國企業徵收較高稅率，以回應中國偷取美國知識產權的行為。

魯比奧認為，美國如何回應來自中國的威脅，是很重要的議題。他表示，《強化與中國公平貿易法案》旨在禁止一些對國家安全很敏感的科技與知識產權，以及向來自中國的跨國企業徵收較高稅率，同時向中國在「2025年中國製造」政策內提供的行業產品徵收針對性的關稅。

法案也限制美國政府或合約商購買華為與中興的產品。

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