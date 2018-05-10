國際財經

美國4月消費物價指數(CPI)升幅低於預期，紓緩市場對加息步伐加快的擔憂，在科技股及油股領軍下，美股高開後穩步上揚，道指連升6個交易日，曾漲252點，觸及24794點。美元回落。

蘋果股價再創新高

道指收市仍升196點，報24739點；標指漲0.94%，並升穿50天平均線，顯示短期還有進一步上揚的動力；納指則進賬0.89%，五大科企齊升，蘋果再創新高見190.37美元，收市報190.04美元，攀高1.43%，成為「九連升」；Facebook高收1.57%；谷歌母公司Alphabet攀升1.37%。

E-Trade投資策略副總裁羅溫加特(Mike Loewengart)說，很多人認為通脹飆升，其實是危言聳聽，目前通脹仍處於聯儲局的2%目標之下，而經濟持續轉強，這種溫和通脹將令市場安心。

勞工部公布，美國4月CPI按月升0.2%，低於市場估計的0.3%，主要是汽油和租賃住宿成本上漲；按年計升2.5%，是2017年2月以來最大升幅。不計食物和能源的核心CPI按月升0.1%，分析師原先預期升0.2%；按年計升2.1%，與3月份相同。

美國4月CPI按月升0.2% 遜預期

聯儲局前副主席費希爾（Stanley Fischer）周三說，聯儲局應該再等一段時間才加快加息步伐，因為自他去年10月離開聯儲局後，通脹沒有加速。市場仍預期6月100%會加息。

美國10年期國庫券孳息率回落3.3個基點，報2.971厘；對利率敏感的2年期債息則漲0.8個基點，報2.538厘，在12年以來高位徘徊。

美元回吐，ICE美滙指數由四個月高位回落，在美市尾段跌0.4%，報92.668。美元兌日圓升報109.39，上日尾段報109.74。英鎊滑落，兌美元報1.3518，上日為1.3547；歐羅強勁，兌美元報1.1927，上日為1.1853。金價受惠美元下跌，紐約六月期金升0.7%，報每盎斯1322.3美元。

不過，在加息預期支持下，美元長遠仍趨升，費希爾提醒新興市場要果斷迅速應對。菲律賓昨天便加息0.25厘，至3.25厘。

油價從4年高位先跌後回穩，紐約6月期油收市漲0.3%，報每桶71.36美元，布蘭特7月期油漲0.3%，報77.47美元。分析員認為，美國對伊朗制裁有180天的緩衝期，對油市的短期影響不會很大，但接近11月措施效果會逐漸明顯。

歐股早段偏軟，後來跟隨美股轉好，英、德、法三大市場都高收，但由於意大利兩大民粹政黨可能合組到政府，拖累意股挫0.96%；亞股亦普遍造好。