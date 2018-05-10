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今日 05:04 國際財經

柯達幣本月發售 擬集資3.9億

獲得美國菲林品牌柯達授權發行加密貨幣的Wenn Digital表示，有意以公開及私人配售方式，首次發行以柯達為名稱的加密貨幣KODAKCoin(柯達幣)，籌集5000萬美元(3.9億港元)。

Wenn創建一個名為KODAKOne的加密貨幣系統，而且計劃在5月21日正式發售柯達幣。該公司原定1月發行柯達幣，但因監管問題延至現時才發行。

Wenn主席兼共同創辦人Cam Chell接受路透訪問時表示，確保所有程序完成，以及符合監管機構規定後，才發行柯達幣。

柯達持有Wenn的少許股權。

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