國際財經

受到美國制裁的俄鋁(00486)主要股東歐柏嘉(Oleg Deripaska)，交還了3架租用的私人飛機。此舉顯示，美國的制裁對歐柏嘉的業務帶來沉重打擊。

飛機銷售公司Freestream董事Alireza Itthadieh周四接受路透專訪時披露上述消息。該公司代表瑞信與奧地利公司Raiffeisen，尋求出售上述3架Gulfstream私人飛機。

俄鋁、Raiffeisen與瑞信的發言人拒評上述消息。

歐柏嘉是在4月6日被美國財政部納入制裁名單。