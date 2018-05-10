受到美國制裁的俄鋁(00486)主要股東歐柏嘉(Oleg Deripaska)，交還了3架租用的私人飛機。此舉顯示，美國的制裁對歐柏嘉的業務帶來沉重打擊。
飛機銷售公司Freestream董事Alireza Itthadieh周四接受路透專訪時披露上述消息。該公司代表瑞信與奧地利公司Raiffeisen，尋求出售上述3架Gulfstream私人飛機。
俄鋁、Raiffeisen與瑞信的發言人拒評上述消息。
歐柏嘉是在4月6日被美國財政部納入制裁名單。
今日 05:03 國際財經
受到美國制裁的俄鋁(00486)主要股東歐柏嘉(Oleg Deripaska)，交還了3架租用的私人飛機。此舉顯示，美國的制裁對歐柏嘉的業務帶來沉重打擊。
飛機銷售公司Freestream董事Alireza Itthadieh周四接受路透專訪時披露上述消息。該公司代表瑞信與奧地利公司Raiffeisen，尋求出售上述3架Gulfstream私人飛機。
俄鋁、Raiffeisen與瑞信的發言人拒評上述消息。
歐柏嘉是在4月6日被美國財政部納入制裁名單。
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